Madonna no Rio: Jesus Luz volta atrás e comparece no show da cantora

Jesus Luz compartilhou nas suas redes sociais que compareceu ao último show de Madonna, na praia de Copacabana, na noite de sábado, 4. O espetáculo faz parte da da turnê “The Celebration”, que celebra 40 anos da artista.

O modelo ficou na área vip ao lado da atual namorada, a médica Camila Ferrer Stroligo, e do empresário Peterson Ibrahim – e esclareceu o desentendimento que teve com a rainha do pop.

“Realmente aconteceu o desentendimento, mas nos entendemos. Meu sentimento de gratidão por ela sempre será maior que isso”, falou ao gshow.