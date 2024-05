Madonna no Rio: beijo de língua, Anitta, Pabllo Vittar, bandeiras do Brasil e outros destaques do show; veja vídeos

Madonna realizou um show histórico na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, na noite de sábado, 4, com cerca de 1,6 milhões de pessoas, conforme a Riotur. Celebrando 40 anos de carreira com a turnê “The Celebration”, o Brasil foi a cidade escolhida para o último espetáculo.

Esta foi a quarta vez que a rainha do pop esteve em solo brasileiro, antes, trouxe as turnês “The Girlie Show” (1993), “Sticky & Sweet Tour” (2008) e “The MDNA Tour”) 2012.

Com participação de Anitta no ballroom de “Vogue”, Pabllo Vittar e ritmistas brasileiros no remix de “Music”, a cantora apresentou um setlist com 25 canções, homenagens a artistas vítimas da Aids, discurso a favor da liberdade feminina e pessoas LGBT+ e celebrou a cultura brasileira com looks e bandeiras.

