Madonna no Rio: Anitta e Pabllo Vittar performam com cantora; assista

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 05/05/2024 - 7:42

Madonna convidou Anitta e Pabllo Vittar para participar de dois momentos do último show da turnê “The Celebration Tour” no Rio de Janeiro no sábado, 4.

A funkeira esteve ao lado da rainha do pop no início do ato quatro. Em “Vogue”, Madonna entrou no palco com um vestido nas cores do Brasil e, durante a música, deu início ao ballroom.

E dessa vez, a convidada foi a brasileira, para atribuir notas às performances de seus dançarinos. As filhas gêmeas de Madonna, Stella e Estere, também participaram do espetáculo.

🚨🇧🇷 HISTÓRICO! Anitta com Madonna no Ballroom de “Vogue” em Copacabana. #MadonnaInRio pic.twitter.com/u3TkvUMvfw — PAN (@forumpandlr) May 5, 2024

Ao fim do ato cinco, a americana engatou dois sucessos da sua carreira, “La Isla Bonita” e “Music”. Nesta momento, a artista contou com a participação de ritmistas brasileiros e da drag queen, que usava uma roupa inspirada em um look do primeiro show de Madonna no Brasil.

Madonna e Pabllo Vittar com camisas da Seleção, imagens de Marielle Franco, Paulo Freire, @SueliCarneiro, @gilbertogil, Abdias do Nascimento, Raoni e bandeiras do Brasil. Estamos ressignificando os símbolos que nos representam enquanto povo diverso, plural e feliz! HISTÓRICO! pic.twitter.com/EmPT5JdcbM — Leninha (@leninhamoc13) May 5, 2024

Look usado por Pabllo Vittar em apresentação com Madonna faz referência ao PRIMEIRO show da artista no Brasil, em 1993, ano em que Pabllo nasceu. 🇧🇷❤️ pic.twitter.com/r5Og2u23Tn — UpdateCharts (@updatecharts) May 5, 2024