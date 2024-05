Madonna no Rio: Anitta compartilha look escolhido para ‘The Celebration Tour’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/05/2024 - 21:56 Para compartilhar:

Anitta compartilhou no seu Instagram que já escolheu um dos looks para celebrar o show da cantora Madonna na praia de Copacabana. no Rio de Janeiro, na noite deste sábado, 4. Assinado pela marca de luxo Dolce Gabbana, a funkeira estava com um vestido preto, meia calça e salto alto – inspirado em um vestido dourado que a americana já usou.

Anitta fez referência ao look ICÔNICO de “Like a Virgin” de Madonna. pic.twitter.com/DmJfnD6lZY — UpdateCharts (@updatecharts) May 5, 2024

A cantora é uma das artistas convidadas para participar do show desta noite – e desmarcou o convite para o Met Gala, nos Estados Unidos. Pabllo Vittar também estará presente.

A rainha do pop apresenta-se a partir das 21h45 para celebrar o último show da turnê “The Celebration Tour”. A apresentação terá duas horas de duração e poderá ser visto na TV Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay, que terá sinal aberto para não assinantes logados.