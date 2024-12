Madonna, Gusttavo Lima e mais: as personalidades mais buscadas no Brasil em 2024

2024 foi um ano bastante agitado no mundo dos famosos, que sempre geram repercussão. Segundo o Google Brasil, nove personalidades tiveram seus nomes entre os mais procurados na plataforma. A ginasta Rebeca Andrade, que brilhou nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, conquistando o título de maior medalhista da história do país, foi mais uma vez campeã e ocupa o primeiro lugar entre as mais buscadas no site.

Na sequência, está o nome da cantora Madonna, que veio ao Brasil para um show histórico na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. A Rainha do Pop movimentou os principais veículos de notícia do país com sua apresentação na cidade carioca.

O sertanejo Gusttavo Lima também entrou na lista dos nomes mais pesquisados do ano. Ele se envolveu em diversos momentos marcantes em sua carreira nos últimos doze meses. Entre as grandes reviravoltas, o embaixador enfrentou uma importante batalha na Justiça e conseguiu reverter todas as acusações que enfrentava.

Donald Trump, que venceu a disputa pela presidência dos Estados Unidos, é outro nome entre os mais pesquisados no Brasil. Em 2025, o empresário voltará a assumir o cargo e já está gerando polêmica pelas promessas feitas durante a campanha eleitoral.

A nossa reportagem lista abaixo o Top 9 completo dos famosos mais pesquisados no Google Brasil em 2024. Confira!

1. Rebeca Andrade