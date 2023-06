Madonna estaria vomitando sem parar e sem sair da cama após internação, diz portal

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 30/06/2023 - 8:49 Compartilhe

A cantora Madonna, que recebeu alta na quinta-feira (29) após alguns dias internada na UTI, parece não estar totalmente recuperada. Segundo o portal ‘TMZ’, a artista ainda está de cama e passando mal em diversos momentos.

De acordo com o portal, a cantora está vomitando sem parar desde que deixou o hospital e não consegue sair da cama. A artista foi internada no sábado (24), com um quadro grave de infecção bacteriana.

Mesmo de alta, Madonna não deve iniciar nem tão cedo sua nova turnê, nomeada como ‘Four Decades, The Celebration Tour’. O evento começaria no próximo dia 15, em Vancouver, no Canadá, e seguiria por outros países como Estados Unidos, México, Inglaterra, Portugal e França, entre outros.

