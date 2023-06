Madonna é hospitalizada com infecção bacteriana e turnê é adiada

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 28/06/2023 - 19:53 Compartilhe

A cantora Madonna se recupera de uma infecção bacteriana grave, que a manteve internada por vários dias na UTI, anunciou seu agente Guy Oseary, nesta quarta-feira (28), em um comunicado publicado nas redes sociais.

“Sua saúde está melhorando, porém ela ainda está sob cuidados médicos”, informou Oseary. “Espera-se uma recuperação completa”.

A turnê Celebrations, que a Rainha do Pop de 64 anos ia começar no próximo dia 15 de julho em Vancouver, no Canadá, foi adiada até novo aviso.

“Neste momento, precisamos fazer uma pausa em todos os compromissos, que incluem a turnê”, disse o agente.

A turnê mundial, com 84 shows nos Estados Unidos e na Europa e ingressos quase esgotados, foi anunciada como uma homenagem à carreira de Madonna, de mais de quatro décadas.

Ela tinha previsto se apresentar em Detroit, Chicago, Miami e Nova York, onde começou a virar uma lenda, antes de seguir no outono do hemisfério norte para a Europa, onde faria shows em Londres, Barcelona, Berlim, Lisboa e Paris, além de quatro apresentações na Cidade do México.

A estrela de clássicos como “Like a Virgin” tem sido referência para gerações de músicos ao longo de sua longa carreira.

Seu representante assegurou que “dará mais detalhes” sobre a “nova data do início da turnê e dos shows” assim que os tiver.

Em 2020, Madonna foi submetida a uma cirurgia de prótese de quadril após uma lesão sofrida em sua turnê “Madame X”.

– Quatro décadas de provocação –

Madonna Louise Veronica Ciccone nasceu em 16 de agosto de 1958, em Bay City, no estado de Michigan.

Marcada por uma rigorosa educação católica, a artista chegou a Nova York em 1977 com 35 dólares no bolso. Sobreviveu fazendo todo o tipo de trabalho, de posar nua como modelo até vender ‘donuts’.

Seu primeiro grande single foi “Everybody”, em 1982, seguido de sucessos como “Lucky Star”, “Borderline” e “Holiday”.

O lançamento, em 1984, de “Like A Virgin” catapultou a artista de origem italiana para o cenário internacional. Um ano depois, seguiu-se “Material Girl”, que se tornou um clássico da música pop.

Seu gosto pela transgressão a fez alcançar um novo marco, em 1990, quando surpreendeu o mundo vestindo um corselete com sutiã de cones em sua turnê “Blond Ambition”, desenhado pelo estilista francês Jean-Paul Gaultier.

Ela também lançou um livro de conteúdo adulto intitulado “Sex”, cheio de fotografias de atos sexuais que foi publicado para acompanhar seu álbum “Erotica”, de 1992.

No final dos anos 90, sua carreira tomou uma nova direção, marcando um novo ritmo de música disco com seu multipremiado álbum de 1998, “Ray of Light”.





Apesar da idade, Madonna sempre manteve sua veia provocativa, pela qual se tornou tão famosa e ganhou tantos fãs.

Em 2003, voltou ao palco com suas provocações ao beijar a então princesa do pop Britney Spears no palco do MTV Music Video Awards desse ano.

Lançou a atual turnê – essa que foi adiada – em um vídeo que fazia alusão ao seu documentário, de 1991, “Na Cama com Madonna”. Na publicação, a Rainha do Pop joga o clássico “Verdade ou Desafio” com outras celebridades, tudo com suas habituais provocações.

