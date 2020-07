Madonna defende cloroquina em post e é notificada por fake news

Madonna teve um dos seus posts no Instagram notificados por fake news. Na última terça (28) a cantora compartilhou um vídeo defendendo o uso da cloroquina no combate contra o novo coronavírus, cuja eficácia não foi comprovada.

Na legenda, a cantora afirmou que uma vacina contra o vírus “já foi aprovada e está disponível há meses”, mas que continuam falando em pesquisas para “deixar ricos mais ricos”.

“A verdade irá nos libertar! Mas algumas pessoas não querem ouvir a verdade. especialmente pessoas no poder que só querem ganhar dinheiro com essa pesquisa arrastada pela vacina, que já foi aprovada e está disponível há meses. Eles preferem deixar o medo no controle e deixar os ricos mais ricos enquanto os pobres e doentes ficam mais doentes”, escreveu ela.

A postagem é um vídeo de um discurso da médica Stella Immanuel que viralizou recentemente ao ser repostado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e seu filho.

Minutos após a postagem o próprio Instagram notificou o conteúdo como fake news, disponibilizando nove links de pesquisa sobre o assunto desmentindo as informações passadas no vídeo.

