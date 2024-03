Madonna confirma show gratuito em Copacabana; evento será exibido pela TV Globo, Multishow e Globoplay

Uma multidão na praia de Copacabana e milhões pelo Brasil. Este será o público estimado de Madonna com sua “The Celebration Tour”, que comemora os 40 anos da carreira da cantora. A superprodução mundial aterrissa no país no dia 04 de maio, e será exibida com exclusividade e na integra pela TV Globo, Multishow e Globoplay.

O show – que ganhou o nome “The Celebration Tour in Rio” -, será a noite em frente ao Copacabana Palace, tradicional ponto carioca, e poderá ser acompanhado pelo público na TV ou no celular de qualquer canto do país, pela TV Globo, pelo Multishow e pelo Globoplay, que terá sinal aberto para não assinantes logados.

