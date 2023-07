Madonna compartilha vídeo dançando e celebrando poder movimentar o corpo um mês após internação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/07/2023 - 18:36 Compartilhe

Após um período internada devido a uma infecção bacteriana, aos poucos, Madonna está retomando o hábito de interagir com os fãs nas redes sociais. Nesta quinta-feira, 27, ela animou seus seguidores ao publicar um vídeo em que comemora, dançando, os 40 anos do lançamento de seu primeiro álbum, em 1983, Madonna.

“Ser capaz de mover o meu corpo e dançar só um bocadinho faz-me sentir a estrela mais sortuda do mundo! Obrigado a todos os meus fãs e amigos! Vocês também devem ser as minhas estrelas da sorte! E feliz aniversário de 40 anos para mim. Primeiro álbum”, escreveu a rainha do pop, no Instagram.

Madonna recebeu o carinho dos fãs e de amigos famosos, que fizeram questão de deixar uma mensagem na publicação da cantora. Entre eles, The Weeknd, Andy Cohen e Rosie O’Donnell. As celebridades brasileiras também se manifestaram. Entre elas, as apresentadoras Angélica e Astrid Fontenelle e a atriz Marisa Orth.

Clique aqui

Internação

No final de junho, Madonna foi hospitalizada devido a uma infecção bacteriana e teve que adiar a turnê Celebration. De acordo com o empresário da cantora de 64 anos, Guy Oseary, ela desenvolveu a infecção no dia 24 e passou alguns dias na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

No dia 18 de julho, já em casa se recuperando, Madonna comentou sobre a internação, no Instagram: “Quando acordei no hospital, meu primeiro pensamento foi nos meus filhos. Meu segundo pensamento foi de que não queria desapontar ninguém que comprou ingressos para a turnê. Também não queria decepcionar as pessoas que trabalharam incansavelmente comigo nos últimos meses para criar meu show. Odeio desapontar as pessoas”.

Segundo a cantora, a turnê, que começaria em julho, deve iniciar em outubro na Europa, e as datas dos Estados Unidos devem ser remarcadas.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias