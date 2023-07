Madonna compartilha primeiras fotos durante recuperação de infecção bacteriana

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/07/2023 - 21:00 Compartilhe

Madonna voltou as redes sociais nesta terça-feira, 18, após ser internada devido a uma infecção bacteriana e adiar a turnê Celebration. No Instagram, ela compartilhou algumas fotos durante seu período de recuperação.

Além de selfies nos stories, a cantora publicou uma foto com um buquê de rosas e, na legenda, escreveu a seguinte reflexão:

“Uma única rosa pode ser o meu jardim. Um único amigo, meu mundo”. Na semana passada, a cantora compartilhou um comunicado sobre seu estado de saúde e novas datas de seus shows.

Segundo Madonna, a turnê, que começaria em julho, agora deve iniciar em outubro na Europa, e as datas dos Estados Unidos devem ser remarcadas. Sobre a internação, ela relatou:

“Quando acordei no hospital, meu primeiro pensamento foi nos meus filhos. Meu segundo pensamento foi de que não queria desapontar ninguém que comprou ingressos para a turnê. Também não queria decepcionar as pessoas que trabalharam incansavelmente comigo nos últimos meses para criar meu show. Odeio desapontar as pessoas.”

