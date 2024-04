Madonna começa a seguir Pabllo Vittar nas redes sociais e empolga web

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/04/2024 - 19:27 Para compartilhar:

A cantora Madonna levou os fãs brasileiros à loucura e movimentou a web ao começar a seguir Pabllo Vittar nas redes sociais, nesta quarta-feira, 3.

Com o show da norte-americana no Brasil se aproximando, os fãs começaram a especular se a drag queen seria convidada a subir ao palco da rainha do pop.

Madonna faz seu show de encerramento da turnê “The Celebration Tour” nas areias de Copacabana, zona sul do Rio de Janeiro, no dia 4 de maio, em única apresentação na América do Sul.

A “The Celebration Tour” comemora os 40 anos de carreira da artista e a apresentação no Rio será transmitida pela TV Globo, Multishow e no Globoplay.

“A Madonna praticamente confirmando a participação da Pabllo Vittar como Ballroom Bitch em vogue”, opinou um usuário do X, antigo Twitter. “Madonna e Pabllo Vittar em Copacabana?”, empolgou-se outro. “Madonna seguindo a Pabllo Vittar, isso me cheira muito a participação da maior drag do mundo no show de Copacabana”, comentou uma terceira pessoa.

Apesar dos rumores, não foi confirmada a participação de Pabllo no show de Madonna.

A diva do pop retorna ao Brasil após 12 anos da última apresentação, e essa será a sua quarta passagem pelo país. Madonna já apresentou a turnê ‘The Girlie Show’, em 1993, a ‘Sticky and sweet tour’, em 2008 e a ‘MDNA’ em 2012.

Madonna seguiu Pabllo Vittar no Instagram! A BALL ROOM BITCH DE COPACABANA VAI FERVER, MAINHA!!!! @pabllovittar @madonna pic.twitter.com/11CN3zznpl — Mari Tegon⚡️ (@maritegon) April 3, 2024

