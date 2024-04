Madonna: cinco curiosidades sobre a carreira da Rainha do Pop

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 22/04/2024 - 12:20 Para compartilhar:

Madonna se apresenta em um show gratuito em Copacabana, no Rio, dia 4 de maio. O show será o último da turnê mundial “Celebration”, e terá uma estrutura de ponta como no Réveillon da cidade.

A vinda da artista, de 65 anos, causou animação no público. Além de brasileiros, turistas de outros países da América Latina são esperados para acompanhar o show. Mas afinal, por que Madonna é tão aguardada?

Para responder essa pergunta, a ISTOÉ Gente reuniu cinco curiosidades sobre a carreira de Madonna; confira:

Rainha do Pop

Madonna também é conhecida pelo título de Rainha do Pop. Além de 14 álbuns e 13 turnês, a artista coleciona 25 indicações ao Grammy e 20 prêmios do MTV Music Awards. Atualmente, ela ultrapassa 41 milhões de ouvintes mensais no Spotify.

Artista feminina mais vendida

Em 2023, a artista entrou para o Guinnness Book, o livro dos recordes, ao atingir a marca de 400 milhões de álbuns vendidos. Com isso, Madonna se tornou a artista feminina mais vendida da história, atrás apenas de The Beatles, Elvis Presley e Michael Jackson.

Precursora de divas

Com sucesso no início dos anos 1980, Madonna sempre se portou como uma mulher à frente de seu tempo. Figurinos extravagantes, coreografias provocativas, falas sobre sexualidade e liberdade feminina sempre fizeram parte do repertório. Sem ela, talvez não existissem outras divas do pop que fizeram sucesso anos depois, como Britney Spears, Lady Gaga, Katy Perry, entre outras.

Atriz de sucesso

Madonna também atriz e soma 26 filmes, nove curtas-metragens, três peças teatrais, 10 episódios televisivos e 17 comerciais. Em 1996, sua atuação em “Evita”, rendeu um Globo de Ouro de Melhor Atriz em Comédia ou Musical, além de uma indicação ao prêmio de Melhor Atriz no Oscar. Em 2011, a artista estreou como diretora no filme “W.E.”.

Referência cultural

Ao longo da carreira, Madonna se tornou uma referência cultural, passando por música, cinema, moda e ativismo social.