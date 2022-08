Madonna celebra aniversário de 64 anos na Itália

Ansa 16/08/2022 - 12:39 Compartilhe

SIRACUSA, 16 AGO (ANSA) – A cantora norte-americana Madonna escolheu a região da Sicília, no sul da Itália, para comemorar o seu aniversário e o do seu filho Rocco Ritchie.

Madonna, que completou nesta terça-feira (16) 64 anos de idade, celebrou a data com uma festa no Palazzo Castelluccio, em Noto, que teve a presença de amigos e familiares.

Já o aniversário do filho da artista, que fez 22 anos na última quinta-feira (11), foi comemorado na cidade de Pachino, perto de Siracusa. Rocco é fruto do relacionamento de Madonna com o diretor de cinema britânico Guy Ritchie.

“De uma leonina para outro leonino. Feliz aniversário, Rocco”, escreveu Madonna na publicação, onde o rapaz aparece cortando um bolo em formato de maleta, com ajuda da irmã.

Madonna também é mãe de Stella e Estere, de nove anos; Lourdes Leon, de 25; e de Mercy e David Banda, de 16.

Nas redes sociais, Madonna publicou vários vídeos e imagens dos principais momentos de sua jornada pela Sicília. Em um deles, a norte-americana aparece cantando e dançando a famosa música “Nel Blu Dipinto di Blu”, de Domenico Modugno.

Os avós por parte de pai (Silvio Anthony Ciccone) da cantora era imigrantes italianos de Pacentro, nas proximidades de L’Aquila, enquanto sua mãe, Madonna Louise, era descendente de franco-canadenses. (ANSA).