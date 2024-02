Madonna cai no palco durante coreografia: ‘Alguém foi demitido’; confira o vídeo

Diego Sousai Diego Sousa - https://istoe.com.br/autor/diego-sousa/ 19/02/2024 - 22:50 Para compartilhar:

Madonna chocou o público de Seattle, nos EUA, no fim de semana, quando caiu enquanto estava sentada em uma cadeira durante uma de suas apresentações.

Em vídeo obtido pelo TMZ, o incidente ocorreu quando a cantora, de 65 anos, sentou-se em uma cadeira durante sua apresentação de “Open Your Heart”, e uma dançarina tentou arrastar a cadeira por uma longa seção do palco.

No entanto, parte da coreografia falhou quando o dançarin aparentemente perdeu o controle da cadeira, fazendo com que os dois caíssem de costas.

Aparentemente atordoada pelo acidente, a Rainha do Pop foi vista momentaneamente deitada no chão antes de se levantar e retomar o show como se nada tivesse acontecido.

Vários usuários do X acessaram o site de mídia social para expressar seu choque com a gafe.

Somebody getn fired — Medina Majic (@Medinatime) February 19, 2024

Grandma is gonna be sore in the morning. — Mother Of Dragons (@motherdragon402) February 19, 2024

esse cara nunca mais vai ser lembrado por algo além do fato de ter derrubado a madonna https://t.co/SHMPJZlvZ8 — daphne 𐚁 (@harrysbitchi) February 19, 2024

Em um vídeo postado no TikTok, Madonna pareceu sorrir ao olhar para o dançarino após o acidente, enquanto vários outros usuários comentavam sobre como ela parecia ter apenas rido do incidente.

“Ela riu. 20 anos atrás ela o demitiria na hora!! 😂 amo ela”, disse um fã.





“Pelo menos ela riu e tem senso de humor”, respondeu uma segunda pessoa.

Esta não é a primeira vez que as cadeiras usadas na turnê “Celebration” do hitmaker “Like a Virgin” causam problemas.

A própria Madonna já foi alvo de quedas desagradáveis ​​anteriores, a mais memorável delas foi no Brit Awards de 2015 – a versão britânica do Grammy – quando a cantora, que estava cantando sua música “Living for Love”, caiu do palco .

A enorme capa da cantora, que pareceu ter sido presa por uma de suas dançarinas , puxou a então mulher de 56 anos para trás e a fez cair de um pequeno lance de escadas.

O som dela caindo no chão foi audível e causou suspiros na arena 02, que tem capacidade para 20 mil pessoas.

Apesar da lesão, Madonna mais uma vez continuou com sua apresentação com tema de matador, e a multidão gritou em agradecimento.

Após a apresentação no Brit Awards, a atriz de “Evita” acessou o Instagram para explicar o ocorrido.

“Minha linda capa estava amarrada muito apertada!” ela escreveu, observando que era de Armani. “Mas nada pode me parar e o amor realmente me elevou! Obrigado por seus bons desejos! Estou bem!”

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias