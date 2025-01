Madison Keys destaca entrega em quadra e se livra de peso: ‘Não sabia se teria outra chance’

A norte-americana Madison Keys não segurou a emoção e chorou em quadra, neste sábado, após surpreender a favorita Aryna Sabalenka na decisão do Aberto da Austrália, em Melbourne. A poucas semanas de completar 30 anos, Keys é a quarta tenista mais velha a conquistar um título de Grand Slam pela primeira vez, em sua 46ª tentativa, atrás de Flavia Pennetta (33), Ann Jones (30) e Francesca Schiavone (29).

“Eu queria isso havia tanto tempo. Estive em outra final de Grand Slam e não foi do meu jeito, não sabia se teria outra chance”, desabafou Keys, com o troféu em mãos, lembrando do vice-campeonato do US Open de 2017. “Fiz minha primeira semifinal de Grand Slam aqui em Melbourne, então agora ter vencido meu primeiro Grand Slam no mesmo lugar significa tudo para mim. Mal posso esperar por mais.”

Com o título do Aberto da Austrália e o 12º triunfo seguido na temporada, Keys vai ganhar sete posições no ranking da WTA e voltar a integrar o top 10, em sétimo lugar, igualando sua melhor marca.

Além de passar pela líder do ranking na decisão, ela já havia eliminado a polonesa Iga Swiatek, número 2 do mundo, nas semifinais. A norte-americana destacou a agressividade que impôs diante das favoritas e a coragem em quadra para atingir seus objetivos. “Eu não queria estar na mesma situação do que quando olhei para trás e pensei: ‘Cara, eu deveria ter tentado'”, disse Keys. “Não queria ter arrependimentos por não ter realmente tentado tudo.”

Favorita ao título, Sabalenka não escondeu a decepção com a derrota na decisão. “Quando você chega às finais, é troféu ou nada”, disse. “Ninguém se lembra do finalista, sabe? Ninguém coloca, tipo, ao lado do vencedor o nome do finalista.”

A belarussa expressou sua frustração ao arremessar e quebrar sua raquete após Keys marcar o ponto que lhe rendeu o troféu de campeã. “Quando você está lá, você está lutando, mas parece que as coisas não estão indo do jeito que você realmente quer. Eu só precisava me livrar dessas emoções negativas no final e poder fazer um discurso, não ficar ali sendo desrespeitosa. Simplesmente não era o meu dia”, explicou a tenista.