Macy’s fechará 150 lojas nos próximos 3 anos, ou 30% do total

O novo executivo-chefe da Macy’s, Tony Spring, afirmou que a cadeia de lojas de departamentos precisa diminuir. A varejista americana disse que fechará cerca de 150 lojas com desempenho abaixo do esperado, ou 30% do total, ao longo dos próximos três anos, e se concentrará em atualizar as outras 350, enquanto abre versões menores, entre outras ações.

Spring, que se tornou CEO em 4 de fevereiro, delineou o plano no lançamento de resultados da empresa, que cumpriu metas anteriormente estimadas de vendas no quarto trimestre e superou a previsão de receita no quarto trimestre, excluindo-se itens não recorrentes.

