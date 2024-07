Macy’s encerra discussões de compra por grupo de investidores; em NY, ação tomba quase 15%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 15/07/2024 - 11:14 Para compartilhar:

A Macy’s encerrou discussões com a Arkhouse Management e a Brigade Capital Management sobre possível compra da famosa rede americana de lojas de departamentos, citando a falta de uma proposta concreta com financiamento garantido e a um valor atraente.

Em comunicado, a Macy’s disse nesta segunda-feira (15) que, mais de sete meses depois de o grupo de investidores demonstrar interesse em comprar a rede, concluiu que a proposta mais recente continua sendo “inexequível” e não forneceria “valor atraente” a seus acionistas.

Às 10h55 (de Brasília), a ação da Macy’s tombava 14,6% em Nova York.

A Arkhouse Management, uma empresa de investimentos focada em imóveis, e a Brigade Capital Management, uma administradora de ativos globais, recentemente elevaram sua oferta para adquirir a Macy’s por uma segunda vez. A última proposta era comprar ações que ainda não possuíam na Macy’s por US$ 24,80 cada, em um negócio estimado em US$ 6,9 bilhões, segundo fontes ouvidas pelo The Wall Street Journal. *Com informações da Dow Jones Newswires.