Macron tentará falar com Putin nas próximas 48 a 72 horas sobre cerco a Mariupol

BRUXELAS (Reuters) – O presidente francês, Emmanuel Macron, disse que buscaria mais diálogos com o presidente russo, Vladimir Putin, nas próximas 48 a 72 horas sobre a situação na Ucrânia e uma iniciativa para ajudar as pessoas a deixarem a cidade sitiada de Mariupol.

Macron afirmou que estava coordenando com Grécia e Turquia e esperava convencer a Rússia a permitir a retirada de pessoas.

Mariupol, porto no sudeste e cidade com 400.000 habitantes antes da guerra, está entre as mais atingidas pelo bombardeio russo. Acredita-se que dezenas de milhares de pessoas estão presas, com pouco acesso a alimentos, energia e aquecimento, com a cidade em torno delas reduzida a ruínas.

“Houve discussões concretas nesta sexta-feira com o prefeito de Mariupol. Estamos coordenando e vamos negociar com os russos”, disse Macron a repórteres, após uma cúpula da União Europeia em Bruxelas. “O mais rápido possível, esperamos que nos próximos dias. Terei uma conversa com o presidente Putin nas próximas 48 a 72 horas para finalizar os detalhes. É urgente.”

Moscou sinalizou na sexta-feira que estava recuando em suas ambições na Ucrânia para focar em territórios reivindicados por separatistas apoiados pela Rússia, enquanto as forças ucranianas buscavam retomar cidades nos arredores da capital Kiev.

(Reportagem de John Irish)

