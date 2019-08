Macron se opõe a acordo Mercosul-UE por questão ambiental, diz mídia externa

A mídia internacional traz a repercussão da informação de que o presidente da França, Emmanuel Macron, afirmou nesta sexta-feira, 23, que o presidente brasileiro, Jair Bolsonaro, estava mentindo quando minimizou as preocupações sobre a mudança climática na reunião do G-20 no Japão, em junho, e que, por isso, a França se oporá ao acordo de livre-comércio entre o Mercosul e a União Europeia. O acordo é apontado por Bolsonaro como uma das principais conquistas de seu governo.

Agências internacionais de notícias informam que o Palácio do Eliseu, sede do governo francês, divulgou nota afirmando que “nas condições atuais, a França se opões ao acordo Mercosul-UE”.

Os incêndios que se propagam pela Amazônia se converteram em um incidente diplomático dois dias antes da reunião do G-7, em Biarritz, também na França.

Na quinta-feira, 22, Macron solicitou que o tema seja debatido com os outros líderes do grupo – do qual o Brasil não participa.