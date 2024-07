Macron reúne governo para discutir estratégia em 2º turno

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 01/07/2024 - 9:01 Para compartilhar:

PARIS, 1 JUL (ANSA) – O presidente da França, Emmanuel Macron, reúne o governo nesta segunda-feira (1º), no Palácio do Eliseu, em Paris, para discutir a estratégia para frear a extrema direita no segundo turno das eleições legislativas.

O bloco liderado pelo partido ultranacionalista Reagrupamento Nacional (RN), de Marine Le Pen e Jordan Bardella, obteve 33,2% dos votos, contra 28% da aliança Nova Frente Popular (NFP), de esquerda, e 20,8% da coalizão centrista Juntos!, de Macron.

Um dos temas da reunião do presidente com o premiê Gabriel Attal e seus ministros é um acordo com a NFP para retirar da disputa todos os candidatos que chegaram em terceiro lugar no segundo turno em seus distritos, de modo a favorecer os postulantes com mais chances de derrotar o RN.

As projeções apontam que o partido de Le Pen tem chances de garantir maioria absoluta no Parlamento, o que levaria Jordan Bardella, de 28 anos, ao cargo de premiê. “Macron é extremamente minoritário no país. Constitucionalmente, é legítimo, mas se não puder nomear um primeiro-ministro por não ter maioria, ficaria em uma situação complicada e seria forçado a renunciar”, disse Sébastien Chenu, dirigente do RN.

Macron, por sua vez, garantiu que continuará no Eliseu até o fim de seu mandato, em 2027, independentemente do resultado das eleições legislativas. Enquanto isso, Bardella divulgou nesta segunda-feira uma “carta aos franceses”, na qual faz um apelo para os eleitores optarem por uma “reviravolta responsável” e polariza a disputa não com o presidente, mas sim com a NFP, de Jean-Luc Mélenchon.

“A extrema esquerda representa uma ameaça existencial para a nação francesa, não podemos confiar o destino do país a esses incendiários”, declarou. (ANSA).