Macron quer reconstruir Notre-Dame como era antes de incêndio

ROMA, 9 JUL (ANSA) – O presidente da França, Emmanuel Macron, que planejava reconstruir a Catedral de Notre-Dame, em Paris, com uma nova torre de arquitetura contemporânea, agora está “convicto” de que o pináculo deve ser restaurado como era originalmente.

A decisão foi anunciada pelo Palácio de Eliseu nesta quinta-feira (9), no mesmo dia em que a ONG ambientalista Greenpeace colocou uma faixa pelo clima no guindaste instalado para a reconstrução da igreja. A Catedral de Notre-Dame foi atingida por um incêndio no dia 15 de abril de 2019 e teve seu telhado e sua torre mais alta destruídos. Desde então, Macron estava defendendo a construção da estrutura com características modernas. (ANSA)

Veja também