Macron quer França inserida no Tratado de Cooperação Amazônica

(ANSA) – BRASILIA, 29 AGO – O presidente da França, Emmanuel Macron, manifestou sua intenção de inserir o país na Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), cujos membros realizaram uma cúpula no início de agosto em Belém, no Pará, convocada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

“Declaro solenemente que a França é candidata a participar da OTCA e desempenhar um papel integral nela, com uma representação que esteja estreitamente associada à Guiana Francesa”, afirmou Macron durante um discurso na última segunda-feira (28) perante embaixadores franceses.

Lula chegou a convidar o líder da França para participar do evento no Pará e afirmou que o país europeu faz “fronteira” com o Brasil, devido à Guiana Francesa.

“Espero que o Brasil e todas as outras potências da região aceitem nossa candidatura e nos permitam participar desse formato”, acrescentou Macron. “Devemos desempenhar nosso papel diplomático por meio de nossos territórios ultramarinos”, enfatizou.

Segundo fontes consultadas pela imprensa brasileira, o tema poderia ser discutido na próxima reunião de chanceleres da OTCA, marcada para novembro, em Brasília.

Em princípio, a OTCA, formada por oito países da América do Sul, não prevê a incorporação de novos membros, mas aceita a participação de outros países em suas cúpulas.

Durante a reunião em Belém, inclusive, houve uma sessão ampliada com a participação de representantes de países da África e Ásia que apresentaram propostas. (ANSA).

