Macron propõe suspensão de investimentos nos EUA após tarifas

PARIS, 3 ABR (ANSA) – O presidente da França, Emmanuel Macron, pediu nesta quinta-feira (3) aos empresários locais dos setores afetados pelas tarifas impostas por Donald Trump que “suspendam os investimentos” nos Estados Unidos até “qualquer esclarecimento adicional” sobre o assunto.

O mandatário, que recebeu líderes empresariais no Palácio do Eliseu, mencionou que “nada está excluído” na resposta de Paris e da União Europeia ao tarifaço americano.

“O importante é que os investimentos futuros ou aqueles anunciados nas últimas semanas sejam suspensos por enquanto até que as coisas sejam esclarecidas com os EUA. Qual seria a mensagem se tivéssemos grandes protagonistas europeus que começassem a investir bilhões de euros na economia americana no exato momento em que estão nos ‘esmagando'”, declarou Macron.

O chefe de Estado também descreveu as medidas tarifárias de Trump como uma decisão “brutal” e “infundada”, além de ter causado um “choque no comércio internacional”.

Macron recordou que os déficits comerciais “não são corrigidos pela imposição de tarifas” e alertou que as taxas de Washington terão um “impacto enorme” na economia do continente europeu. O presidente pediu que a UE permaneça unida e que os Estados-membros não tentem “aventuras individuais”.

“Uma coisa é certa: com as decisões de ontem à noite, a economia americana e os americanos, sejam empresas ou cidadãos, sairão mais fracos do que ontem e mais pobres”, analisou o francês. (ANSA).