Macron parabeniza Trump e diz estar disposto a trabalhar com ele ‘com respeito e ambição’

AFP 06/11/2024 - 6:12

O presidente francês, Emmanuel Macron, felicitou nesta quarta-feira (6) o “presidente Donald Trump”, afirmando que está disposto a trabalhar com o candidato à frente nas eleições americanas “com respeito e ambição”.

“Com as suas convicções e com as minhas. Com respeito e ambição. Por mais paz e prosperidade”, acrescentou o chefe de Estado francês na rede social X, que já coincidiu com Trump no poder durante seu primeiro mandato.

Se for confirmada a vitória do magnata nos Estados Unidos, a Europa “deve tomar as rédeas do seu destino”, disse a porta-voz do Governo francês, Maud Bregeon, citando setores como defesa e a descarbonização.

Macron conversou no início desta quarta-feira com o chanceler alemão, Olaf Scholz, com quem concordou em “trabalhar por uma Europa mais unida, mais forte e mais soberana”, escreveu o presidente francês na rede X.

“Cooperar com os Estados e defender os nossos interesses e os nossos valores”, acrescentou Macron, especialmente quando França e Alemanha são duas potências econômicas e os principais impulsionadores da União Europeia.

