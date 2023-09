Macron organiza jantar de gala em Versalhes para Charles III

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 14/09/2023 - 17:09 Compartilhe

O presidente da França, Emmanuel Macron, irá organizar, na próxima quarta-feira, um jantar no Palácio de Versalhes em homenagem ao rei britânico, Charles III, com quem também irá percorrer a avenida Champs-Elysées, em Paris.

Acompanhado da rainha, Camilla, o rei irá visitar a França entre os próximos dias 20 e 22, uma viagem que estava programada para março, mas que foram adiadas devido às manifestações contra a reforma do sistema previdenciário francês.

A uma semana da viagem, o Palácio do Eliseu, sede da presidência francesa, divulgou o programa da visita, que inclui uma cerimônia na tarde de quarta-feira diante da chama do soldado desconhecido, sob o Arco do Triunfo. Em seguida, o casal real irá percorrer a avenida Champs-Elysées, antes de uma reunião entre Macron e Charles III sobre os temas biodiversidade, clima, inteligência artificial, Ucrânia e Sahel.

A agenda de quarta-feira chegará ao fim com um jantar no Palácio de Versalhes, uma forma de lembrar a falecida rainha Elizabeth II, que visitou o local em diversas ocasiões. “Charles III é sensível à ideia de poder seguir os passos de sua mãe”, observou o Eliseu.

Macron resgatou Versalhes como um cartão de visitas diplomático, muito usado pelo general Charles de Gaulle, e recebeu no palácio seu par russo, Vladimir Putin, em 2017, e até uma reunião de cúpula europeia, em 2022, entre outros eventos. O jantar para Charles III terá entre 150 e 180 convidados.

A agenda do rei na França inclui uma visita às obras de restauração da Catedral de Notre Dame na próxima quinta-feira.

