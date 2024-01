Macron nomeia premiê mais jovem da história da França

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 09/01/2024 - 10:01 Para compartilhar:

PARIS, 9 JAN (ANSA) – O presidente da França, Emmanuel Macron, nomeou nesta terça-feira (9) Gabriel Attal, ex-ministro da Educação, como o novo primeiro-ministro do país para substituir Elisabeth Borne, que pediu demissão em meio a turbulências no governo.

Com a nomeação, Attal se torna o premiê mais jovem da história da França, aos 34 anos, e o primeiro abertamente declarado homossexual do país. Ele é casado com Stéphane Séjourné, eurodeputado do partido de Macron.

Em nota, o Palácio do Eliseu explicou que Macron nomeou Attal como primeiro-ministro e o instruiu a formar um governo. “Caro Gabriel Attal, sei que posso contar com a sua energia e empenho para implementar o projeto de ‘rearmamento’ e regeneração que anunciei”, afirmou o presidente francês em mensagem ao novo premiê.

Este é o primeiro movimento da anunciada remodelação com a qual Macron pretende “oxigenar” o seu segundo mandato, em um ano marcado pelas eleições europeias e pela realização dos Jogos Olímpicos em Paris. Attal iniciou a sua carreira política na esquerda, com o Partido Socialista, depois tornou-se um dos partidários de Macron e alcançou excelentes resultados, inclusive em termos de popularidade, primeiro como porta-voz do governo, depois como ministro. Um de seus principais desafios no cargo é ajudar a frear a ascensão da extrema direita no território francês.

(ANSA).

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias