Macron iniciará consultas para formação de novo governo em 23/8

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/08/2024 - 14:01

PARIS, 16 AGO (ANSA) – O presidente da França, Emmanuel Macron, convocou os presidentes dos grupos parlamentares e os líderes dos partidos com representação na Assembleia Nacional para “uma série de discussões” no próximo dia 23 de agosto, com o objetivo de formar um novo governo.

A informação foi divulgada nesta sexta-feira (16) em comunicado publicado pelo Palácio do Eliseu, após o fim dos Jogos Olímpicos de Paris e em meio à tentativa do líder francês nomear um novo primeiro-ministro depois de ter sido derrotado nas eleições legislativas pelo bloco de esquerda Nova Frente Popular.

Macron, que pode ter de governar em parceria com a oposição e perder poder dentro de sua própria administração, precisará fazer as negociações porque a coalizão da esquerda não conseguiu o número de votos exigido para indicar um nome.

“A nomeação de um primeiro-ministro ocorrerá na continuação destas consultas e das suas conclusões”, afirmou a nota da presidência, esperando “avançar no sentido de estabelecer a maior e mais estável maioria possível ao serviço do governo”.

Segundo o governo de Macron, “os franceses expressaram durante as eleições legislativas um desejo de mudança e de ampla unidade”, portanto, em um “espírito de responsabilidade, todos os líderes políticos devem trabalhar para implementar este desejo”.

Após o anúncio, vários dirigentes do partido França Insubmissa (LFI), incluindo o coordenador Manuel Bompard, afirmaram que vão pedir para Macron “respeitar os resultados das urnas” e nomear sua candidata a premiê. Trata-se de Lucie Castets, considerada uma alta autoridade envolvida na defesa de serviços públicos e que já trabalhou no combate à fraude fiscal e financeira.

