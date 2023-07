Macron, Fernández, Lula e Petro abordam negociação sobre Venezuela em Bruxelas

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 17/07/2023 - 8:43 Compartilhe

Os presidentes do Brasil, Argentina, Colômbia e França se reunirão, nesta segunda-feira (17) em Bruxelas, com os negociadores do processo político na Venezuela, encontro marcado à margem da cúpula da União Europeia (UE) e Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac).

A presidência francesa informou que o presidente francês, Emmanuel Macron, se reunirá com os negociadores às 18h00 locais (13h00 no horário de Brasília), com a participação do presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, do argentino, Alberto Fernández, e do colombiano, Gustavo Petro.

Esta é a segunda reunião neste formato, depois de uma primeira em novembro durante o Fórum da Paz de Paris, mas desta vez o presidente Lula se junta aos presidentes da Argentina e da Colômbia.

A reunião ocorre depois que, na semana passada, o presidente do Parlamento venezuelano, Jorge Rodríguez, descartou que a União Europeia enviasse uma missão eleitoral para as próximas eleições presidenciais de 2024.

A UE enviou uma missão de observação à Venezuela no final de 2021 para as eleições regionais e municipais, as primeiras desde 2006, e destacou os avanços, mas também criticou “a inabilitação arbitrária de candidatos”.

O bloco europeu expressou “preocupação” no início de julho com a inabilitação da candidata opositora María Corina Machado e sugeriu a revisão do papel da Controladoria-Geral no caso.

