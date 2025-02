Macron fala em "terrorismo islâmico" após ataque que deixou um morto

Homem de origem argelina foi detido após morte de cidadão português na cidade Mulhouse. Suspeito tinha ordem de expulsão pendente do país.O presidente da França, Emmanuel Macron, disse neste sábado (22/02) não haver dúvida de que o ataque com faca em Mulhouse, que deixou um morto, foi um "ato de terrorismo islâmico".

Macron, que visitava a Feira Agrícola de Paris, gravou uma mensagem na qual expressou "a solidariedade da nação para com a família" da vítima e enfatizou "a determinação do governo" em "continuar com o trabalho que tem sido feito desde há oito anos para erradicar o terrorismo" do território.

De acordo com os promotores de Mulhouse, a vítima era um cidadão português de 69 anos.

Macron também afirmou que o ministro do Interior, Bruno Retailleau, irá deslocar-se a Mulhouse, no leste da França, e "falará à noite para dar detalhes do processo".

A Justiça francesa está investigando como um ato terrorista o ataque perpetrado esta tarde na cidade de Mulhouse por um homem que matou uma pessoa com uma faca e feriu três policiais, antes de ser detido, à margem de uma manifestação de apoio à República Democrática do Congo.

Num comunicado enviado à agência de notícias Efe, a Procuradoria Nacional Antiterrorista (PNAT) indicou que durante a investida o suspeito gritou "Allah Akbar" (em árabe, "Alá é grande").

A PNAT especificou que enviou um dos seus magistrados a Mulhouse para dirigir as operações no local e que foi aberta uma investigação sobre os crimes de homicídio terrorista e tentativa de homicídio terrorista de pessoas em posição de autoridade.

Vários meios de comunicação, citando o procurador de Mulhouse, revelaram que o agressor tem 37 anos, é um estrangeiro de origem argelina que era vigiado por risco de terrorismo e que já havia sido alvo de uma ordem de expulsão de França.

Jps (Lusa, ots)