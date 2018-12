‘Macron é um produto de laboratório’, diz Salvini

A crise dos “coletes amarelos” mostra que os franceses entenderam que seu presidente, Emmanuel Macron, é “um produto de laboratório” criado para manter o sistema, disse segunda-feira Matteo Salvini, homem forte do governo italiano e líder da Liga, partido de extrema direita.

“Parece-me óbvio que Macron é um produto de laboratório criado para bloquear a única mudança que se aproximava no horizonte”, disse Salvini, sem mencionar seu aliado na França, a ultradireitista Marine Le Pen.

“Lembro-me que há alguns meses Macron foi considerado pela esquerda italiana como o campeão da nova Europa, o novo gênio da Europa, a salvação da Europa … Eles erraram novamente”, acrescentou ele durante uma entrevista coletiva com correspondentes estrangeiros. em Roma.

“Entendo muito bem as razões econômicas, sociais e culturais do movimento e espero que elas atinjam metas concretas”, acrescentou Salvini, depois de condenar “todas as formas de violência”.

“Quando os coquetéis molotov são jogados na polícia, fico do lado da polícia e, quando há barricadas incendiárias na rua, estou do outro lado”, disse ele.