Macron diz que ocorrerá Brexit sem acordo se Parlamento rejeitar proposta de May

O presidente da França, Emmanuel Macron, destoou do tom moderado e diplomático de seus colegas do Conselho Europeu e afirmou há pouco que o Parlamento britânico levará todos a um Brexit sem acordo se votar novamente “não” à proposta negociada pela União Europeia com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May.

Passando pela zona mista da chegada à reunião dos 28 Estados-membros do bloco em Bruxelas, Macron repetiu o mantra de que a concessão de uma extensão “curta” e “técnica” do prazo até a separação, como pedida por May, está condicionada a que os parlamentares em Westminster aprovem o acordo que já está sobre a mesa.

Ele ainda reiterou seu “respeito” pelo processo político em curso entre o Executivo e o Legislativo britânicos, mas não se furtou a destacar que a Câmara dos Comuns até agora “não decidiu o que quer”.