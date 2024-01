Macron diz que não se arrepende de ter defendido Depardieu

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 16/01/2024 - 20:34 Para compartilhar:

O presidente da França, Emmanuel Macron, disse nesta terça-feira (16) que não se arrepende de ter defendido a “presunção de inocência” do ator Gérard Depardieu, acusado de agressão sexual e estupro.

“Não me arrependo de ter defendido a presunção de inocência de uma personalidade pública – um artista, neste caso -, como o fiz com autoridades políticas”, comentou Macron durante entrevista coletiva no Palácio do Eliseu, em Paris.

“Se me arrependo de alguma coisa, é de não ter dito de forma suficiente o quão importantes são as palavras das mulheres vítimas dessa violência”, acrescentou o presidente, 46.

No mês passado, após a exibição de uma reportagem sobre Depardieu, Macron denunciou que o mesmo estava sendo alvo de uma “caçada humana” e ofereceu seu apoio ao ator, 75, alvo de três denúncias de agressão sexual ou estupro, que nega.

O caso Depardieu dividiu o cenário cultural francês entre os que acreditam que chegou o momento de revelar os abusos e aqueles que insistem em que se deve deixar a justiça fazer o seu trabalho.

