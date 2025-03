Macron critica tarifaço de Trump e menciona ‘nova era’

PARIS, 5 MAR (ANSA) – O presidente da França, Emmanuel Macron, fez nesta quarta-feira (5) um pronunciamento à nação sobre a guerra na Ucrânia, a defesa da Europa e as tarifas impostas pelo seu homólogo americano, Donald Trump.

O mandatário apontou que realizou o discurso ao vivo no Palácio do Eliseu, em Paris, em razão da atual “situação internacional” e alertou que “estamos entrando em uma nova era”.

“Vocês estão legitimamente preocupados, dados os eventos históricos em andamento. Os Estados Unidos mudaram sua posição sobre a guerra na Ucrânia. Os próprios EUA querem impor tarifas à Europa”, disse Macron, acrescentando que abriu um debate estratégico sobre a dissuasão nuclear e a “proteção” dos aliados do continente.

“Quero acreditar que os Estados Unidos permanecerão ao nosso lado. Porém, devemos estar prontos se, em vez disso, esse não for o caso. Precisamos nos equipar mais para elevar nossa posição de defesa e agir como um impedimento”, complementou.

Na visão do líder francês, o continente europeu tem poder e talento “para rivalizar” com Washington ou Rússia e declarou que decisões políticas, equipamentos militares e orçamentos “nunca podem substituir a força do espírito”.

Em seu discurso, Macron também declarou que as tarifas americanas são “incompreensíveis” e diz esperar convencer Trump a abandoná-las.

Por fim, o presidente da França falou da existência de “um plano de paz sólido e duradouro que preparamos com os ucranianos e vários outros parceiros europeus”. (ANSA).