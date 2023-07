Macron assistirá à 6ª etapa do Tour de France, nos Pirineus

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/07/2023 - 13:28 Compartilhe

O presidente francês, Emmanuel Macron, viaja nesta quinta-feira (5) para os Pirineus, onde assistirá, como faz todos os anos, a uma etapa do Tour de France e se encontrará com autoridades de Pau, incluindo o prefeito François Bayrou, um de seus principais aliados, anunciou a Presidência francesa nesta quarta-feira (5).

Macron terá uma reunião com vários representantes públicos da região, “uma extensão” do encontro de ontem com cerca de 300 prefeitos no Palácio do Eliseu, para discutir os distúrbios no país na última semana após a morte de um adolescente por um tiro da polícia.

Em seguida, o chefe de Estado francês assistirá à sexta etapa do Tour, entre Tarbes e Cauterets-Cambasque, passando por dois lendários pontos da corrida, Tourmalet e Aspin.

Esta é uma das etapas favoritas de Macron, que tem comparecido quase todos os anos ao Tour desde que foi eleito presidente pela primeira vez em 2017.

Segundo o Eliseu, Macron espera “saudar os corredores, os organizadores e os serviços públicos mobilizados para permitir o desenvolvimento deste grande evento do nosso patrimônio esportivo e cultural”.

Como de costume, ele irá se juntar ao carro do diretor da corrida, Christian Prudhomme, para acompanhar o dia, e encerrará participando da cerimônia de entrega das camisetas na linha de chegada.

fff/jmt/pm/psr/tt

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias