++ ‘Macron alimenta extremismo contra islã’, acusa Irã ++

SAN PAULO, 26 OUT (ANSA) – O ministro das Relações Exteriores do Irã, Mohammad Javad Zarif, atacou o presidente da França, Emmanuel Macron, por seu discurso em defesa da liberdade de expressão durante uma homenagem a um professor de história morto por um islamista.

“Os muçulmanos são as primeiras vítimas do culto do ódio, reforçado pelos regimes coloniais e exportado por seus clientes.

Insultar 1,9 bilhão de muçulmanos e as suas figuras sacras pelos horrendos crimes de extremistas desse tipo significa abusar da liberdade de palavra. Isso só aumenta o extremismo”, escreveu o representante de Teerã.

O discurso do Irã se soma às falas dos governos do Paquistão e da Turquia contra o presidente francês. (ANSA).

Veja também