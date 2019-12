Macri admite fracasso econômico em sua gestão na Argentina

O presidente em final de mandato da Argentina, Mauricio Macri, admitiu nesta quinta-feira os magros resultados econômicos do seu governo, em uma avaliação da sua administração cinco dias antes de entregar o mandato ao peronista Alberto Fernández.

“Lamento que os resultados das nossas reformas econômicas não tenham chegado a tempo e por não conseguirmos nos recuperar da crise”, disse o presidente, relevando sua “frustração”.

“Não parto satisfeito com o crescimento da economia no meu mandato e com os resultados da luta contra a inflação e a pobreza”, disse o presidente liberal em rede nacional de TV.

A Argentina atravessa uma recessão econômica desde o segundo trimestre do ano passado, com uma queda do PIB estimada em 3,1% segundo o Fundo Monetário Internacional.

O país também enfrenta dificuldades para pagar o empréstimo que Macri pegou em 2018 com o FMI totalizando 57 bilhões de dólares.

“Nestes quatro anos ocorreram muitas dificuldades que não conseguimos resolver”, admitiu o presidente de um país onde a inflação foi de 42,2% entre janeiro e outubro de 2019, em meio ao desemprego e pobreza crescentes.

A pobreza atingia 35,4% da população no primeiro semestre deste ano, segundo números oficiais.

Mas Macri se disse “convencido de que estamos melhor do que há quatro anos” e se comprometeu a trabalhar na oposição apoiando “as propostas sensatas”.

“Vou demonstrar, a partir da próxima semana, que se pode fazer uma oposição de forma construtiva, sempre pensando no que é melhor para os argentinos”.

Macri destacou que “pela primeira vez em 100 anos um governo não peronista e com minoria nas duas Câmaras consegue terminar seu mandato”, um sucesso democrático.

“Nossa justiça é mais independente e nossa imprensa, mais livre”, disse Macri, assegurando que melhorou o funcionamento do Estado e das instituições.

“Após quatro anos de reformas, deixamos um Estado onde é muito mais difícil roubar o dinheiro dos argentinos. Sempre haverá corruptos e ladrões, em todos os governos, mas o Estado tem que garantir que deixem suas digitais para poder agarrá-los”.