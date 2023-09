Maços de notas e lingotes de ouro – renomado senador é acusado de corrupção nos EUA

AFPi AFP https://istoe.com.br/autor/afp/ 22/09/2023 - 17:17 Compartilhe

O senador americano Bob Menéndez, chefe do poderoso Comitê de Relações Exteriores, foi acusado de corrupção – na segunda ação contra o democrata em menos de dez dias, anunciou, nesta sexta-feira (22), o promotor federal de Nova York.

Segundo o promotor Damian Williams, o influente senador aceitou “centenas de milhares de dólares” em propinas de três moradores de Nova Jersey entre 2018 e 2022 para que usasse “seu poder e influência para proteger e enriquecer a estes empresários e apoiar o governo egípcio”.

Sua esposa, Nadine Menéndez, também foi acusada deste suposto crime.

O FBI, polícia federal americana, encontrou na casa do casal “maços de notas enfiados nos bolsos de seu casaco”, três quilos de “lingotes de ouro” e um carro de luxo, itens “que faziam parte da fraude”, detalhou o promotor.

O senador questionou energicamente as acusações. “Durante anos, atores nos bastidores têm tentado me silenciar e enterrar politicamente”, denunciou o senador em uma nota à imprensa.

Menéndez, de 69 anos, de ascendência cubana e nascido em Nova York, é um veterano da política de Washington.

Legislador democrata por Nova Jersey na Câmara dos Representantes entre 1993 e 2006, e em seguida senador, é uma das vozes mais influentes em questões diplomáticas na capital americana.

Menéndez já teve problemas com a justiça federal: foi acusado de corrupção em 2015, mas seu julgamento, quase concluído em 2017, foi cancelado por falta de um veredicto unânime dos membros do júri.

No ano seguinte, o Departamento de Justiça (sob a presidência do republicano Donald Trump) pediu a um juiz que retirasse todas as acusações de corrupção contra Menéndez, que foi acusado de usar sua posição para promover os interesses de Salomon Melgen, um rico amigo oftalmologista, empresário e doador da Flórida, em troca de presentes e financiamento de campanha.

