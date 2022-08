Mackenzie Scott faz doação R$ 2,5 Mi a ONG brasileira

Estadão Conteúdo 06/08/2022 - 8:37 Compartilhe

O Politize, organização de educação em favor da democracia, anunciou o recebimento de R$ 2,5 milhões doados pela filantropa americana Mackenzie Scott, uma das mulheres mais ricas do mundo e ex-esposa de Jeff Bezos, fundador da Amazon.

A ONG divulgou nesta sexta, 5, que a doação deve ser usada para expansão do projeto. “Além de toda a credibilidade que essa doação nos dá, ela será fundamental na nossa luta de levar educação política a qualquer pessoa, em qualquer lugar, sempre com respeito pela pluralidade de ideias e a democracia”, afirma, em nota, Gabriel Marmentini, diretor executivo da Politize.

Em março, Mackenzie comunicou a doação de cerca de US$ 3,8 bilhões para 465 organizações, em vários países do mundo.

O Estado de S. Paulo