Machucada, Sabrina Sato enfrenta maratona para participar de desfiles das campeãs no RJ e em SP

Sabrina Sato passou por uma verdadeira maratona para participar dos desfiles das campeãs das duas escolas de samba que ela pertence, entre a noite de sábado, 17, e a madrugada deste domingo, 18.

No Rio de Janeiro, a apresentadora desfilou pela Unidos de Vila Isabel, que ficou em sexto lugar no Carnaval carioca. Já em São Paulo, a rainha da bateria encerrou os desfiles das campeãs com a Gaviões da Fiel, quarta colocada na competição paulista.

Entre uma apresentação e outra, Sabrina mostrou nos stories do Instagram alguns machucados causados pela fantasia que usou durante a festa no Rio de Janeiro. “E vamos para mais uma”, comentou.

Apesar dos hematomas, a apresentadora seguiu curtindo o Carnaval e antes de entrar na avenida pela Gaviões, Sabrina ainda teve tempo de curtir o show de Ivete Sangalo em um dos camarotes do Sambódromo do Anhembi.

A ordem dos desfiles nas duas cidades também favoreceu a apresentadora. Na capital fluminense, a Unidos de Vila Isabel foi quem abriu os desfiles das campeãs logo após a homenagem aos 40 anos da Marquês de Sapucaí.

Já na capital paulista, a Gaviões da Fiel foi a última a entrar no Sambódromo do Anhembi. Tradicionalmente, a última escola a desfilar em São Paulo é a campeã, que neste ano foi a Mocidade Alegre. No entanto, a ordem dos desfiles foi modificada para evitar um encontro entre as torcidas rivais da Gaviões e da Mancha Verde (5ª colocada).

