Macetando o apocalipse: internautas dizem que ‘a conta chegou’ para Ivete após internação da cantora

Após Ivete Sangalo, 51, revelar nas redes sociais que foi diagnosticada com uma pneumonia, alguns internautas não perdoaram a cantora e relembram a polêmica que ela se envolveu recentemente. Em seu perfil no Instagram na quinta-feira, 22, Veveta contou que precisou ficar internada após encarar uma maratona de shows no Carnaval da Bahia.

“Antes de qualquer preocupação, já quero dizer que estou bem!”, escreveu a artista na legenda da publicação.

“Essa semana termina a maratona carnavalesca. Assim como grande parte das pessoas, peguei uma virose. Na terça-feira não me sentia confortável, com uma tosse chata e muito repetitiva”, completou.

‘A conta chegou para Ivete’

O Carnaval deste ano ficou marcado para Ivete, mas não de uma forma tão positiva. Durante a folia, ela teve uma torta de climão com Baby do Brasil, falou em despedida da carreira e passou por pequenos acidentes em seu trio elétrico.

Ao saberem da notícia da doença da cantora, alguns internautas detonaram ela nas redes sociais. “Ela brincou com Deus, a conta chegou”, disparou um usuário; “Bora macetear a pneumonia”, reagiu outro; “Não era essa que ia macetar o apocalipse?, questionou um terceiro.

Polêmica com Baby do Brasil

A cantora Baby do Brasil fez uma ‘pregação religiosa’ no trio de Ivete Sangalo, em Salvador, que foi transmitido ao vivo pela Band. Na ocasião, a veterana pegou o microfone para dizer que o Apocalipse estava se aproximando.

“Eu quero te pedir uma coisa, a você e a todo mundo. Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre cinco e dez anos. Procure o senhor enquanto é possível achar”, disse.

Bastante surpresa com o comentário de Baby, Ivete retrucou: “Eu não vou deixar acontecer porque não tem apocalipse quando a gente maceta o apocalipse”. Eu vou cantar macetando (sua música) porque Deus está mandando, certo”.

Segundo a igreja evangélica, o apocalipse representa o fim do mundo. Na Bíblia, ele é descrito como o momento em que Jesus voltaria para a Terra para ‘arrebatar’ os fiéis, e aqueles que permanecerem no mundo sofreriam com consequências climáticas e até políticas, como a aparição de um anti-Cristo.

“NÃO TEM APOCALIPSE QUE RESISTA O MACETANDO” Morrendo com esse diálogo de Ivete Sangalo e Baby ahahahaha pic.twitter.com/mcmCZWwlKs — Acesso Sangalo (@AcessoSangalo) February 11, 2024

Dióxido de carbono

Ivete e sua equipe passaram por um verdadeiro susto após acontecer um vazamento de dióxido de carbono no trio elétrico da cantora. Veveta, que se apresentava no circuito Barra Ondina, no carnaval de Salvador, precisou parar a apresentação para que a situação fosse controlada.

“Calma! Calma! Calma! Calma! Calma!”, ela pediu no microfone. “Foi CO2 que saiu. Calma!”, ela tentou tranquilizar a equipe que corria para arrumar o problema. “Foi o CO2. Foi o CO2 que explodiu. Não vai ser nada! Agora vai acabar, essa fumaça vai acabar”, disse a artista.

“Susto da p*rra! Eu já pensei que era a caverna do dragão. Deus o livre!”, brincou Ivete Sangalo, arrancando gritos dos foliões.





Assista ao vídeo:

🚨ATENÇÃO: Dióxido de carbono (CO2) vaza no trio de Ivete Sangalo no Carnaval de Salvador. https://t.co/RREQ1zziR1 — CHOQUEI (@choquei) February 12, 2024

Último Carnaval de Ivete Sangalo?

Após os últimos contratempos que enfrentou em seus shows no Carnaval de Salvador, Ivete fez um desabafo dizendo que aquela poderia ser a sua última apresentação na festa mais esperada do ano. A cantora chegou a ser vaiada pelo atraso, além do abarrotamento de pessoas em cima do trio fazer com que o veículo quase tombasse.

“Eu quero dizer para vocês que isso está enchendo meu coração de angústia. No primeiro dia do Carnaval, estava tudo certo. Manobra dali, manobra daqui, até que o cavalinho do nosso carro destravou”, disse Sangalo.

“Eu só quero que vocês compreendam que a gente vai pensar sobre isso. Será que hoje é nossa despedida do Coruja? Será que a gente não tem que repensar isso? Eu acho que a gente tem que pensar, porque eu sou uma cantora para vocês e isso não está me fazendo bem! Eu quero que vocês tenham uma experiência linda”, completou a artista, que recebeu o apoio dos fãs.

Assista ao vídeo:

🚨AGORA: Ivete Sangalo chora no trio elétrico em Salvador e diz que esse Carnaval pode ser a sua despedida. pic.twitter.com/n0LxyBC8os — CHOQUEI (@choquei) February 13, 2024

