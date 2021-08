Macena Open deixa legado para Maceió e está confirmado para 2022 e ainda maior Torneio de Beach Tennis em Alagoas tem planos de ampliação

O Macena Open de Beach Tennis teve 710 atletas de todo o Brasil e gerou um impacto positivo na cidade de Maceió (AL) e no estado de Alagoas. Foram 200 empregos diretos gerados de acordo com a Prefeitura Municipal sendo R$ 2,6 milhões movimentados para o turismo local. Mais de 1,1mil jogos foram realizados nos quatro dias de evento.

Secretária de Turismo do Município, Patrícia Mourão marcou presença no último dia de evento e comemorou a realização: “Foi um sucesso o evento, se consolidou e entrou de vez para o calendário não só nacional, mas Mundial em função da competência dos organizadores em montar uma estrutura extraordinária aliada a uma cidade como Maceió que se prepara sempre para grandes eventos porque tem vocação para o esporte e o turismo”, disse Patrícia reforçando o impacto econômico: “Contando atletas, familiares e tudo foram três mil pessoas que vieram de fora , é um grande movimento para o turismo, para a imagem do turismo e o esporte”.

Gilson França, presidente da Federação Alagoana de Tênis, ficou positivamente surpreendido com o evento: “Um espetáculo, muito melhor do que a gente esperava graças a empresários como André Macena, a união de forças do Governo do Estado, da Prefeitura, Confederação Brasileira de Tênis e Federação Alagoana. Vai ficar um antes e depois desse evento . Veio muita gente de fora com bastante cuidado diante do momento atual. E já garantido para 2022 um evento maior ainda. Queremos duplicar o tamanho”.

O idealizador e um dos organizadores do evento, André Macena, confirmou a competição para o final de agosto do ano que vem e com uma premiação de pelo menos US$ 15 mil com 200 pontos no ranking mundial: “Muito feliz com a realização desse evento, e em 2022 marque na agenda no fim de agosto, já vá vendo passagem pois teremos um evento de US$ 15 mil e se tivermos um bom patrocinador podemos até elevar para um torneio US$ 35 mil”.

Jefferson Pinto, coordenador de Beach Tennis da Confederação Brasileira de Tênis, aplaudiu a realização da primeira edição do Macena Open de Beach Tennis: “Foi um evento de US$ 4 mil, mas com estrutura de pelo menos um torneio de US$ 15 mil . Já rodei o mundo com torneios de Beach Tennis e vários de US$ 15 mil não têm o que esse evento tem . Estão de parabéns a Federação Alagoana de Tênis, o André Macena, a 2BE Sports, sensacional o evento e creio que vai entrar de vez no calendário mundial”.

