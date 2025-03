Macedônia recebe apoio da UE para ajudar vítimas de incêndio

BRUXELAS, 17 MAR (ANSA) – Após o incêndio que deixou pelo menos 59 mortos em uma casa noturna em Kocani, a Macedônia do Norte ativou o Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia e solicitou assistência para transferir 15 pacientes com queimaduras graves para países do bloco.

Segundo informação divulgada pela Comissão Europeia nesta segunda-feira (17), nove países europeus – Croácia, Grécia, Romênia, Eslovênia, Suécia, Lituânia, Hungria, Luxemburgo e Noruega – imediatamente ofereceram assistência por meio do mecanismo.

A nota aponta que vários pacientes já foram levados de Luxemburgo para a Hungria, e a Romênia está transportando pacientes para a Lituânia. Enquanto isso, a UE está coordenando o transporte de outros pacientes para países que ofereceram tratamento.

Conforme relatado pelo ministro da Saúde, Arben Taravari, 51 feridos já foram levados para unidades de saúde em várias nações, sendo 17 na Sérvia, 14 na Bulgária, nove na Turquia, cinco na Grécia, quatro na Lituânia e dois na Hungria.

Ao mesmo tempo, médicos e especialistas de vários países do bloco estão chegando à Macedônia do Norte para ajudar no tratamento de dezenas de pessoas internadas nos hospitais de Kocani, Shtip e Skopje.

A UE também reforçou que continua em contato próximo com as autoridades nacionais na Macedônia do Norte e está pronta para mobilizar mais assistência, se necessário.

“Expressamos nossas mais profundas condolências às famílias das vítimas e a todos os afetados. A UE se solidariza com o povo da Macedônia do Norte neste momento difícil”, declarou a comissária europeia para Ajuda Humanitária e Gestão de Crises, Hadja Lahbib, que agradeceu aos países europeus por “fornecerem atendimento e assistência rápidos às vítimas por meio do nosso Mecanismo de Proteção Civil”.

O incêndio atingiu a casa noturna Pulse durante um show da dupla de hip hop DNK, bastante popular no país, em uma das piores tragédias da história recente do país balcânico. A suspeita é de que as chamas tenham sido causadas por dispositivos pirotécnicos.

Após o acidente, o país decretou luto nacional de sete dias, a partir de hoje. Além disso, as investigações continuam para apurar as responsabilidades pelo incêndio desastroso que causou a morte de 59 jovens e feriu outros 155 na noite entre sábado (15) e domingo (16). Entre as vítimas confirmadas estão quatro integrantes da banda DNK e três jovens atletas locais famosos.

Segundo as autoridades locais, a boate era completamente ilegal, com licença falsa e não tinha medidas de segurança básicas. “A corrupção e o crime causam a perda de muitas vidas humanas, de muitos dos nossos jovens. Precisamos agir rapidamente para mudar tudo isso”, afirmou o ministro do Interior, Pance Toshkovski.

Paralelamente, o prefeito de Kocani, cidade cerca de 100 quilômetros a leste de Skopje, renunciou, dizendo que quer se colocar à disposição dos investigadores para apurar qualquer possível responsabilidade. (ANSA).