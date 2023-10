Macaco viaja com família até o funeral de homem que o alimentava

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/10/2023 - 9:22 Para compartilhar:

Um macaco acompanhou um funeral por mais de 40 quilômetros agarrado à manta que cobria o corpo do falecido em Amroha, na Índia. De acordo com a mídia local, Ramkunwar Singh alimentou o animal nos últimos meses de sua vida, o que fez com que o espécime sofresse por um “luto” com a morte do homem.

इससे बड़ी निःस्वार्थ प्रेम की मिसाल क्या हो सकती है. एक व्यक्ति रोज़ इस बन्दर को खाना खिलाता था. उस व्यक्ति की मृत्यु पर ये बन्दर बिलख-बिलख कर रोया. घर से घाट तक के सारे संस्कारों में शामिल रहा. ये वीडियो अमरोहा के थाना डिडौली जोया कस्बे का बताया जा रहा है. #viralvideo pic.twitter.com/M13afMIpWf — Rana Yashwant (@RanaYashwant1) October 12, 2023

Entenda o caso:

O vídeo circulou nas redes sociais e se tornou muito popular principalmente na Índia, país onde tudo aconteceu;

Nas imagens é possível ver o macaco abraçado com o corpo de Ramkunwar Singh durante toda a viagem que a família fazia com o falecido;

O animal enfrenta os fortes ventos gerados pela movimentação do carro, mas segue firme e forte até o local de destino;

Após chegarem ao lugar, o primata se senta ao lado do cadáver coberto por uma manta e aparenta sofrer com a recente perda;

Seguindo as tradições indianas, com a morte de uma pessoa, seu corpo deve ser cremado e as cinzas jogadas no Rio Ganges, como uma forma de libertar a alma;

Já houve o registro de macacos sofrendo por luto. Em alguns casos, os animais já teriam sido vistos levando o cadáver enquanto gritam de sofrimento.

