Macaco de Latino morre atropelado em condomínio

Morreu, nesta terça-feira, o macaco de estimação do cantor Latino. Twelves foi atropelado por um veículo dentro do condomínio do cantor, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, após fugir de casa.

Segundo o jornal EXTRA, a informação foi confirmada pelo agente de Latino, Francimar Vaz, e também pela noiva do cantor, Jéssica Rodrigues.

“O macaco morreu atropelado após fugir de casa. Latino está inconsolável, arrasado, chorando muito e não fala com ninguém”, disse o agente.

“Estava tomando café de manhã feliz conosco, dormiu conosco. Estou tentando manter a calma, mas a gente está perdido aqui. Latino e eu viemos para o Rio para gravar um clipe dele. Agora, nem sei mais o que vai acontecer. Estamos desnorteados”, declarou Jéssica.

Twelves tinha 5 anos e já havia desaparecido em julho do ano passado. O cantor criava o animal de estimação como um filho. O macado, da raça Prego, tinha 129 mil seguidores no Instagram.