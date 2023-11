Má condição das rodovias consumirá 1,139 bi de litros de diesel desnecessariamente, diz CNT

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/11/2023 - 13:10 Para compartilhar:

A Confederação Nacional do Transporte (CNT) calcula que a má condição da malha rodoviária brasileira resultará no consumo desnecessário de 1,139 bilhão de litros de diesel apenas neste ano. O apontamento faz parte da Pesquisa CNT de Rodovias, divulgada nesta quarta-feira, 29, pela entidade.

O cálculo é feito observando a qualidade do pavimento, que neste ano ficou com 56,8% de regular, ruim e péssimo; e 43,2% de ótimo ou bom.

Na avaliação dos técnicos da CNT, a deterioração impacta – além do preço do frete e, consequentemente, dos produtos para o consumidor final – no meio ambiente.

Com 1,139 bilhão de litros de diesel consumidos, há a emissão de 3,01 milhões de toneladas de gases poluentes na atmosfera (MtCO2e).

