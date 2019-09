M5S consulta internautas sobre possível governo com o PD

ROMA, 3 SET (ANSA) – O antissistema Movimento 5 Estrelas (M5S) realiza nesta terça-feira (3) uma votação on-line para que seus filiados e partidários opinem sobre a legenda fazer um acordo e formar um novo governo na Itália com seu adversário político, o Partido Democrático (PD), de esquerda. A consulta ocorre das 9h às 18h locais (das 4h às 13h de Brasília), com a seguinte pergunta: “Você está de acordo que o Movimento 5 Estrelas dê início a um governo, junto com o Partido Democrático, presidido por Giuseppe Conte?”, referindo-se à composição de governo que teria o jurista como primeiro-ministro da Itália novamente. A votação acontece através da plataforma “Rousseau”.

“Vivemos um momento muito delicado para o país, que deve ser enfrentado colocando ao centro os interesses e as exigências dos cidadãos, da comunidade que todos, juntos, formam”, diz a página do M5S na web.

De acordo com informações do sistema de votação, entre às 9h e 11h locais, cerca de 29 mil inscritos tinham votado. “Eu já votei, mas o voto é secreto”, disse o líder do M5S, Luigi Di Maio. (ANSA)