M.Dias Branco registra lucro líquido de R$ 152,4 milhões no 2º tri

São Paulo, 10 – A fabricante de alimentos M.Dias Branco apresentou lucro líquido de R$ 152,4 milhões no segundo trimestre deste ano. O resultado representa alta de 51,5% na comparação com igual período de 2019, quando a empresa reportou lucro líquido de R$ 100,6 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) atingiu R$ 225,6 milhões, avanço de 23,5% frente os R$ 182,7 milhões do segundo trimestre do ano passado.

A margem Ebitda ficou em 12%, ante 11,8% de um ano antes, incremento de 0,2 ponto porcentual. Os resultados foram divulgados na sexta-feira, 7, após o fechamento do mercado.

A receita líquida subiu 22,2% na mesma base comparativa, alcançando R$ 1,885 bilhão ante R$ 1,542 bilhão do segundo trimestre de 2019. Do montante total, R$ 65 milhões vieram da receita com vendas externas – alta de 526,4% na comparação anual.

A alta da receita é atribuída pela companhia ao crescimento de 19% do volume de vendas no período e ao aumento no preço médio dos produtos de 2,9%. “Mantivemos o crescimento acelerado nas duas áreas estratégicas: ataque (Sul, Sudeste e Centro-Oeste) e defesa (Nordeste e Norte), bem como nas exportações”, destacou a M. Dias em comunicado divulgado para imprensa e investidores.

A companhia informou ter obtido o maior valor histórico para o trimestre em geração de caixa, com R$ 492,4 milhões de disponibilidade líquida, 116,8% superior ao segundo trimestre de 2019. A alavancagem da empresa (relação entre dívida líquida e Ebitda) ficou em 0,4 vez, ante 0,8 vez reportada em igual período do ano passado.

O resultado da M. Dias veio dentro do esperado pelo mercado, após a sinalização da empresa de forte incremento no lucro e na receita no primeiro trimestre deste ano.

A companhia também vem demonstrando que está migrando sua operação e foco para produtos de maior valor agregado, o que contribui para melhora das suas margens de rentabilidade. A M. Dias, assim como outras empresas do setor de alimentos, teve o desempenho no acumulado do ano impulsionado, em parte, pelo aumento na demanda doméstica por seus produtos, uma vez que as medidas de isolamento social resultaram no fechamento de food service e exigiram mais refeições em casa.

Em comunicado, a M. Dias atribuiu a continuidade do crescimento ao maior volume de vendas no segundo trimestre, à execução do plano estratégico que realiza desde 2019, ao avanço em dois dígitos no preço médio de todas as categorias, ao controle rígido das despesas e à maior diluição dos custos fixos – que compensaram o aumento do custo dos insumos cotados em dólar.

Veja também