Lyon vence Saint-Etienne no Campeonato Francês e mantém boa fase

Com dois gols de Moussa Dembelé (27 e 90+6), o Lyon venceu o clássico contra o Saint-Etienne (16) por 2 a 0 e continua sua escalada na tabela da Ligue 1, ocupando o 5º lugar no campeonato ao final da 27ª rodada.

No sempre efervescente dérbi do Rhone, o que se viu foi uma partida com duas caras diferentes: um primeiro tempo muito acirrado, no qual o Lyon marcou um único gol, com uma cabeçada de Dembelé, e uma segunda etapa muito mais aberta e com chances para as duas equipes, nas quais os locais só foram decretar a vitória nos acréscimos, com uma penalidade convertida pelo mesmo atacante.

A equipe comandada pelo técnico Rudi Garcia encerra assim uma grande semana, que começou há sete dias com uma vitória sobre o Metz (2-0) fora de casa e, principalmente, continuou na última quarta-feira com um belo triunfo sobre a poderosa Juventus (1-0) que permite aos franceses sonharem com a classificação para as quartas de final da Liga dos Campeões.

“Vencer a Juve nos deu uma confiança capital”, admitiu Garcia.

“Embora o Saint-Etienne tenha nos trazido mais problemas na segunda etapa, estamos indo bem nesses momentos. Jogamos com solidez e há três partidas que não sofremos um gol”, acrescentou.

Após esta vitória no Campeonato Francês, o Lyon alcançou os 40 pontos se igualando a Montpellier e Monaco, e fica a 6 pontos da quarta posição, que atualmente é ocupada pelo Lille, que neste domingo venceu o Nantes (11º) por 1 a 0.

Este resultado permitiu ao time bretão se manter na luta pelo pódio da Ligue 1.

O único gol do jogo foi marcado por Benjamin André no segundo tempo (58) com uma cabeçada após um escanteio cobrado pelo português Renato Sanches.

Com esta vitória, o Lille soma 46 pontos e se mantém a apenas 1 ponto do terceiro, o Rennes, que no sábado venceu o lanterna Toulouse fora de casa por 2 a 0.

Em outra partida disputada neste domingo, Bordeaux (12º) e Nice (8º) empataram em 1 a 1. O atacante Nicolas de Préville abriu para o Bordeaux aos 21 minutos e o meia-atacante Adam Ounas deixou tudo igual no segundo tempo (57).

— Resultados da 27ª rodada do Campeonato Francês e classificação:

– Sexta-feira:

Nîmes – Olympique de Marselha 2 – 3

– Sábado:

PSG – Dijon 4 – 0

Montpellier – Strasbourg 3 – 0

Amiens – Metz 0 – 1

Brest – Angers 0 – 1

Toulouse – Rennes 0 – 2

Monaco – Reims 1 – 1

– Domingo:

Nantes – Lille 0 – 1

Bordeaux – Nice 1 – 1

Lyon – Saint-Etienne 2 – 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 68 27 22 2 3 75 24 51

2. Olympique de Marselha 55 27 16 7 4 39 27 12

3. Rennes 47 27 14 5 8 33 24 9

4. Lille 46 27 14 4 9 34 27 7

5. Lyon 40 27 11 7 9 42 26 16

6. Montpellier 40 27 11 7 9 35 29 6

7. Monaco 40 27 11 7 9 43 42 1

8. Reims 38 27 9 11 7 25 21 4

9. Nice 38 27 10 8 9 39 37 2

10. Strasbourg 38 27 11 5 11 32 32 0

11. Nantes 37 27 11 4 12 28 29 -1

12. Bordeaux 36 27 9 9 9 39 33 6

13. Angers 36 27 10 6 11 26 33 -7

14. Brest 34 27 8 10 9 34 36 -2

15. Metz 31 27 7 10 10 25 34 -9

16. Saint-Etienne 29 27 8 5 14 28 44 -16

17. Dijon 27 27 6 9 12 25 36 -11

18. Nîmes 27 27 7 6 14 28 42 -14

19. Amiens 22 27 4 10 13 29 48 -19

20. Toulouse 13 27 3 4 20 21 56 -35

bds/mcd/pm/psr/aam