Lyon vence nos acréscimos (4-3) e afasta Brest da luta pelo título do Francês

Sete gols, duas expulsões e um pênalti nos últimos instantes dos 16 minutos de acréscimos: o Lyon derrotou o vice-líder da Ligue 1, o Brest por 4 a 3 em uma partida cheia de reviravoltas, neste domingo (14) pela 29ª rodada do campeonato francês.

O campeão mundial de 2018 Corentin Tolisso abriu o placar para o Lyon (18′).

O Brest voltou com tudo na segunda etapa. Steve Mounié empatou (60′) e Romain Del Castillo, revelado no Lyon, conseguiu fazer uma dobradinha (64′ e 67′): 3 a 1 para o Brest.

Mas o Lyon respondeu pouco depois. Alexandre Lacazette (70′) e o argentino Nicolás Tagliafico (79′) deixaram tudo igual.

As duas equipes terminaram o jogo com dez jogadores depois das expulsões de Tagliafico e Pierre Lees-Melou (86′).

E então veio o pênalti convertido pelo meia inglês Ainsley Maitland-Niles (90’+16) que levou ao delírio os torcedores do Lyon, que já é o sétimo colocado e segue firme em sua reação espetacular no campeonato francês, o que o permite sonhar com uma vaga nos torneios europeus.

Mais cedo o Nantes conquistou uma vitória importantíssima nos acréscimos fora de casa contra o Le Havre, seu adversário direto na luta contra o rebaixamento.

A equipe comandada por Antoine Kombouare ficou agora três pontos à frente dos anfitriões, 15º colocados, e cinco à frente do Lorient que ocupa a posição de repescagem pela permanência na primeira divisão.

Abdoul Kader Bamba marcou no terceiro minuto dos descontos para dar ao Nantes a vitória por 1 a 0.

Também neste domingo o Clermont somou um ponto em casa contra o Montpellier no empate em 1 a 1, mas permaneceu na última posição da tabela e a seis pontos da ‘zona de salvação’.

Muhammed Cham colocou o time da casa na frente no intervalo com um pênalti nos acréscimos do primeiro tempo (45’+5) e Tanguy Coulibaly empatou para o Montpellier no início da segunda etapa (56′).

— Jogos da 29ª rodada do Campeonato francês e classificação:

– Sexta-feira:

Metz – Lens 2 – 1

– Sábado:

Strasbourg – Reims 3 – 1

Rennes – Toulouse 1 – 2

– Domingo:

Le Havre – Nantes 0 – 1

Clermont-Ferrand FC – Montpellier 1 – 1

Lyon – Brest 4 – 3

– Quarta-feira:

(14h00) Monaco – Lille

Lorient – PSG

(16h00) Olympique de Marselha – Nice

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 63 28 18 9 1 65 24 41

2. Brest 53 29 15 8 6 44 27 17

3. Monaco 52 28 15 7 6 53 38 15

4. Lille 49 28 13 10 5 42 25 17

5. Nice 44 28 12 8 8 28 22 6

6. Lens 43 29 12 7 10 38 32 6

7. Lyon 41 29 12 5 12 38 45 -7

8. Reims 40 29 11 7 11 36 39 -3

9. Olympique de Marselha 39 28 10 9 9 41 33 8

10. Rennes 39 29 10 9 10 41 36 5

11. Toulouse 36 29 9 9 11 34 37 -3

12. Strasbourg 36 29 9 9 11 33 40 -7

13. Montpellier 33 29 8 10 11 36 41 -5

14. Nantes 31 29 9 4 16 28 45 -17

15. Le Havre 28 29 6 10 13 27 37 -10

16. Lorient 26 28 6 8 14 35 52 -17

17. Metz 26 29 7 5 17 30 49 -19

18. Clermont-Ferrand FC 22 29 4 10 15 21 48 -27

